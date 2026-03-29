Il weekend di "pausa" sta volgendo al termine, con la squadra che inizia a spostare tutti i suoi interessi nei confronti del prossimo incontro di campionato. Una partita non semplice contro un'ottima squadra come il Como di Cesc Fabregas, ma c'è grande voglia di prendersi la rivincita dopo il match dell'andata. L'Udinese, però, potrebbe dover fare a meno di un elemento fondamentale.
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Notizie Udinese – Kristensen ci sarà contro il Como? Il punto sull’infortunio
Thomas Kristensen ci sarà contro il Como nel corso del prossimo incontro di campionato? Tutti i dettagli sull'infortunio muscolare del danese
Thomas Kristensen ci sarà contro il Como? Domanda a cui diventa difficile rispondere dopo l'infortunio muscolare registrato nell'amichevole con il Pordenone. La risposta al momento pare essere più negativa che positiva, ma solo nelle prossime ore sapremo definitivamente quale sarà la scelta. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Zaniolo fornisce delle novità <<<
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