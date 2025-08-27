Udinese News – Kristensen su tutti! Il danese si conquista il reparto

Risultato e performance di lunedì contro il Verona non hanno soddisfatto né i tifosi né Runjaic e il resto del team. Tuttavia, come riportato da Il Gazzettino, non c'è motivo di allarmarsi poiché la prima partita di campionato è sempre un evento unico e l’Udinese non è ancora a pieno regime. È vero che giocatori fondamentali come Atta e Solet non hanno raggiunto le aspettative e anche Ehizibue ha avuto le sue difficoltà. D'altro canto, ci sono state anche alcune note positive, a partire da Kristensen, che ha mostrato le sue capacità sui calci piazzati, rivelandosi anche un buon difensore, sebbene Runjaic giustamente desideri da lui un ulteriore miglioramento. Sembra davvero il calciatore ideale per colmare il vuoto lasciato da Bijol.