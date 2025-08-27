Risultato e performance di lunedì contro il Verona non hanno soddisfatto né i tifosi né Runjaic e il resto del team. Tuttavia, come riportato da Il Gazzettino, non c'è motivo di allarmarsi poiché la prima partita di campionato è sempre un evento unico e l’Udinese non è ancora a pieno regime. È vero che giocatori fondamentali come Atta e Solet non hanno raggiunto le aspettative e anche Ehizibue ha avuto le sue difficoltà. D'altro canto, ci sono state anche alcune note positive, a partire da Kristensen, che ha mostrato le sue capacità sui calci piazzati, rivelandosi anche un buon difensore, sebbene Runjaic giustamente desideri da lui un ulteriore miglioramento. Sembra davvero il calciatore ideale per colmare il vuoto lasciato da Bijol.
Udinese News – Kristensen su tutti! Il danese si conquista il reparto
In attacco, né Davis né Bayo hanno deluso, così come chi è subentrato al posto dell’iberico. Bayo ha fornito un ottimo assist a Kamara, il quale ha poi colpito la traversa con il portiere fuori gioco. Nel primo tempo, l'unica vera opportunità è stata creata dal duo Bravo e Davis, con quest'ultimo che ha liberato in area Zemura, il quale ha sprecato un gol facile. Nella ripresa, fino all'esaurimento delle energie, i due attaccanti hanno continuato a mettere sotto pressione la difesa del Verona, con Davis che ha gestito bene la palla permettendo ai centrocampisti di avanzare.
Con l'arrivo di Adam Buksa, che sarà a disposizione per la trasferta milanese contro l'Inter, l'attacco avrà un maggior numero di opzioni per colpire.
