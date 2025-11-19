Udinese News – Kristensen al vaglio: Runjaic conta su Kabasele

Il difensore belga, che ha dovuto abbandonare il campo anticipatamente nella partita contro la Roma a causa di un colpo alla schiena subito in uno scontro fortuito con Bertola , è completamente ristabilito e dovrebbe nuovamente assumere il ruolo di centrale di difesa.

Ciò che è interessante e significativo è che Kabasele si è dimostrato fondamentale per la squadra, avendo segnato il gol del pareggio contro il Cagliari (in quella partita, era anche stato sfortunato nell’azione del gol avversario) e effettuando due salvataggi cruciali all’ultimo secondo, come quello in scivolata a Cremona sul tiro di Vardy, scaturito da un passaggio errato di Oumar Solet negli ultimi minuti, e quello in casa contro l’Atalanta, quando al 63′ si è disteso in area deviando il tiro di Krstovic.