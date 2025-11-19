mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Kristensen al vaglio: Runjaic conta su Kabasele

Udinese News – Kristensen al vaglio: Runjaic conta su Kabasele

Il centrale danese sarà giudicato domani per capire se potrà esserci contro il Bologna: Kabasele rimane il punto fermo
Dal 5 ottobre, Christian Kabasele ha saputo ricoprire molto bene il ruolo di Thomas Kristensen, bloccato da un infortunio e prossimo al rientro. Domani si terrà il test che deciderà se il centrale dell'Udinese potrà scendere in campo contro il Bologna.

Il difensore belga, che ha dovuto abbandonare il campo anticipatamente nella partita contro la Roma a causa di un colpo alla schiena subito in uno scontro fortuito con Bertola, è completamente ristabilito e dovrebbe nuovamente assumere il ruolo di centrale di difesa.

Ciò che è interessante e significativo è che Kabasele si è dimostrato fondamentale per la squadra, avendo segnato il gol del pareggio contro il Cagliari (in quella partita, era anche stato sfortunato nell’azione del gol avversario) e effettuando due salvataggi cruciali all’ultimo secondo, come quello in scivolata a Cremona sul tiro di Vardy, scaturito da un passaggio errato di Oumar Solet negli ultimi minuti, e quello in casa contro l’Atalanta, quando al 63′ si è disteso in area deviando il tiro di Krstovic.

