Thomas Kristensen sarà presente nel corso del prossimo incontro di campionato tra l'Udinese e i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri? Questa è la domanda che era emersa dopo la sostituzione contro il Parma e la risposta sembra essere chiara sotto tutti i punti di vista. Il club bianconero ha grande voglia di fare la differenza e proprio per questo motivo farà il possibile per avere il difensore centrale. Non dimentichiamo che al momento è già a disposizione di mister Kosta Runjaic e proprio ieri si è allenato regolarmente con la squadra in quella che era la ripresa in vista dell'incontro di lunedì. Andiamo a vedere quella che potrebbe essere la difesa titolare.

La difesa titolare del club bianconero

Kristensen

Salvo imprevisti e colpi di scena, questo lunedì sarà l'ora di vedere sul campo da gioco la solita difesa titolare che ben si sta comportando in questo girone di ritorno. L'Udinese dovrebbe scendere sul campo da gioco con Oumar Solet, Christian Kabasele e Thomas Kristensen. Nicolò Bertola non è ancora al meglio e soprattutto Mlacic ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi della squadra di Udine. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Arthur Atta lascia definitivamente? Le ultime da Napoli <<<