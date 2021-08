News Udinese – Ecco la divisa che indosseranno i portieri bianconeri

Nella giornata di ieri è stata confermata la maglia con cui Silvestri e Padelli proteggeranno la porta della Dacia Arena

Rinnovata la partnership tra Macron e Udinese che oramai continua con successo da più di tre anni e sarà confermato almeno fino al 2024. Dopo aver già presentato le maglie con cui scenderanno in campo i dieci giocatori di movimento, nella giornata di ieri è stata confermata la maglia con cui Silvestri, Padelli e al momento Scuffet proteggeranno la porta della Dacia Arena dagli attacchi avversari. Andiamo insieme a vedere il post in cui la squadra friulana ha annunciato la nuova casacca .

Molto semplice la maglia che verrà usata dagli estremi difensori bianconeri. Un arancione totale molto accentuato e facilmente notabile, maglia che richiama tantissimo alla casacca da trasferta usata da De Paul e compagni nella stagione 2019-2020. La seconda maglia invece è rappresentata da un total grey ed evidenziato con il classico ricamo presente su tutte le maglie dell'Udinese, cioè: La passione è la nostra forza. Questa maglia invece è molto più simile alla classica casacca vestita dall'ex Juan Musso nelle ultime stagioni. Anche queste saranno magliette "green" perché per essere prodotte verranno utilizzate ben tredici bottigliette d'acqua, necessarie per creare questo particolare tipo di tessuto. Per indossare queste magliette speciali, c'è bisogno di una rosa all'altezza e scopri come il D.S. Pierpaolo Marinoha intenzione di migliorare il team friulano.