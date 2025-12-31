L'espulsione al Franchi è stata senza dubbio una colpevolezza da espiare. La squadra è andata in ritiro dopo aver subito una pesante sconfitta e contro la Lazio ci ha pensato Padelli a coprire la porta dell'Udinese. Runjaic pensa alla probabile formazione
Udinese – Runjaic ritrova Okoye: la probabile formazione
Il portiere nigeriano ha scontato la squalifica rimediata contro la Fiorentina: Okoye ha molto da farsi perdonare
In porta tornerà dunque Okoye. Davanti a se, in un 3-5-2, ci potrebbero essere Kristensen, Solet e Kabasele. Sulle fasce dovrebbero prendere posto Kamara e Zanoli, mentre a centrocampo Karlstrom sarà accompagnato da Ekkelenkamp e Piotrowski.
La coppia d'attacco potrebbe subire cambiamenti in settimana ma ad oggi Zaniolo e Davis partono per primi nelle graduatorie. Le ultime di mercato: Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber <<<
