Notizie Udinese – La probabile formazione contro i nerazzurri

Domenica, alle 12:30, l'Udinese scenderà in campo contro i campioni d'Italia. Vediamo le probabili scelte di formazione dei due allenatori

Mancano due giorni al ritorno in campo dell'Udinese. I bianconeri devono ancora smaltire l'assurdo pareggio contro l'Hellas Verona. Non c'è tempo per piangersi addosso. Domenica, i ragazzi di Gotti affronteranno a San Siro campioni d'italia, in un match tanto difficile quanto stimolante. L'ultimo successo dei friulani a San Siro contro i nerazzurri risale al 16 dicembre 2017. La vittoria (1-3) arrivò grazie ai gol di Lasagna, De Paul e Barak. Vediamo se quest'impresa verrà ripetuta. Nel frattempo, ecco le probabili scelte di formazione dei due tecnici.