Riprenderanno lunedì le sessioni di allenamento della squadra Udinese per prepararsi alla partita contro la Cremonese, prevista per il 20 ottobre alle 20:45. Dopo l'allenamento di ieri, il tecnico Kosta Runjaic ha dato tre giorni di pausa ai giocatori.
News Udinese – Lunedì si torna al Bruseschi! La ripresa degli allenamenti
Nonostante le nazionali siano in fase di svolgimento, Runjaic riparte con i presenti al Bruseschi da Lunedì prossimo
In vista della trasferta a Cremona, Thomas Kristensen non sarà disponibile a causa di un infortunio muscolare. Tuttavia, il mister bianconero riavrà Maduka Okoye, tornato disponibile dopo una squalifica di due mesi per aver infranto l'articolo 4.
Ci sarà anche Nunziante. Il portiere italiano è di rientro dalla nazionale Under 2o elimnata ieri dal mondiale. Cambiando rapidamente argomento non perdetevi le ultime notizie di mercato: Piazza pulita Pozzo? Tre verso l’addio a gennaio <<<
