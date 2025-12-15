La stagione è ancora lunga ma per adesso Nicolò Bertola è sicuramente la seconda rivelazione di mercato dopo Zaniolo. La gara di ieri contro il Napoli ha dimostrato come l’Udinese abbia investito bene sull’ex Spezia che non a caso é stato tra i primi acquisti dello scorsa sessione.
Udinese News – Bertola diventa la rivelazione? Il punto
Ieri Bertola ha disputato una partita che non può passare inosservata. Runjaic sembra affidargli la “mission impossibile”: schierato da quinto di sinistra a piede invertito contro Neres e poi Politano quando subentrerà nel match. Un compito decisamente intenso ma non impossibile. Bertola inizia la gara e dopo dieci minuti è subito protagonista di un salvataggio che vale come un goal. Sventa un cross sulla sinistra in direzione Lang. Tra la palla e l’attaccante azzurro ci sono due elementi: la linea dell’area piccola e Bertola.
Il centrale dell’Udinese tocca il pallone e riesce a spazzarlo via. Dopodiché per tutta la gara non è mancata la spinta offensiva e questo ha sorpreso ancora di più. In sostanza Bertola si è dimenticato il suo mestiere di origine e ha contribuito in maniera netta a portare a casa i tre punti. Le valutazioni di ieri: Tre punti portati dall’Olanda: le pagelle<<<
