Udinese News – Bertola diventa la rivelazione? Il punto

Una gara straordinaria in una zona del campo non di sua competenza contro una delle squadre più forti del campionato

Lorenzo Focolari Redattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 10:14)

La stagione è ancora lunga ma per adesso Nicolò Bertola è sicuramente la seconda rivelazione di mercato dopo Zaniolo. La gara di ieri contro il Napoli ha dimostrato come l’Udinese abbia investito bene sull’ex Spezia che non a caso é stato tra i primi acquisti dello scorsa sessione.

Ieri Bertola ha disputato una partita che non può passare inosservata. Runjaic sembra affidargli la “mission impossibile”: schierato da quinto di sinistra a piede invertito contro Neres e poi Politano quando subentrerà nel match. Un compito decisamente intenso ma non impossibile. Bertola inizia la gara e dopo dieci minuti è subito protagonista di un salvataggio che vale come un goal. Sventa un cross sulla sinistra in direzione Lang. Tra la palla e l’attaccante azzurro ci sono due elementi: la linea dell’area piccola e Bertola.

Il centrale dell'Udinese tocca il pallone e riesce a spazzarlo via. Dopodiché per tutta la gara non è mancata la spinta offensiva e questo ha sorpreso ancora di più. In sostanza Bertola si è dimenticato il suo mestiere di origine e ha contribuito in maniera netta a portare a casa i tre punti.