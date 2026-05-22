L'Udinese continua a lavorare in vista della prossima stagione senza sosta e senza perdite di tempo. La squadra sta facendo presente ai più tutti i suoi passi in avanti e la voglia di continuare un progetto che sta regalando diverse emozioni sul campo da gioco. Nel frattempo, però, è arrivata una vera e propria provocazione da parte del "The Athletic" per un tecnico di primissimo livello come Pep Guardiola. Un affare che resta un vero e proprio sogno, ma che porterebbe in altissimo il peso specifico di un tecnico con queste qualità e capacità. Passiamo alle dichiarazioni di uno dei magazine più importanti di tutto il Regno Unito.

Le parole del The Athletic

Pep Guardiola

Il coach che molto probabilmente lascerà il Manchester City al termine di questa stagione è stato tratto al centro delle discussioni da parte del giornalista Oliver Kay: "Sarei curioso di vedere Pep Guardiola in una realtà come la Fiorentina o l'Udinese. Con una di quelle squadre potrebbe vincere la Serie A? No, ma ci sono pochi dubbi sui passi in avanti che farebbe fare a queste squadre". Una trattativa che resta un sogno, ma perché non sognare visto anche che il tecnico ha sempre affermato di volersi regalare un'avventura nella massima serie del nostro calcio.