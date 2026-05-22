Pep Guardiola all'Udinese è una realtà o puro sogno di inizio estate? Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare

Lorenzo Focolari
- Udine
IMG_4767

ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”

L'Udinese continua a lavorare in vista della prossima stagione senza sosta e senza perdite di tempo. La squadra sta facendo presente ai più tutti i suoi passi in avanti e la voglia di continuare un progetto che sta regalando diverse emozioni sul campo da gioco. Nel frattempo, però, è arrivata una vera e propria provocazione da parte del "The Athletic" per un tecnico di primissimo livello come Pep Guardiola. Un affare che resta un vero e proprio sogno, ma che porterebbe in altissimo il peso specifico di un tecnico con queste qualità e capacità. Passiamo alle dichiarazioni di uno dei magazine più importanti di tutto il Regno Unito.

Guardiola Real Madrid v Manchester City - UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Le parole del The Athletic

Pep Guardiola
Pep Guardiola

Il coach che molto probabilmente lascerà il Manchester City al termine di questa stagione è stato tratto al centro delle discussioni da parte del giornalista Oliver Kay: "Sarei curioso di vedere Pep Guardiola in una realtà come la Fiorentina o l'Udinese. Con una di quelle squadre potrebbe vincere la Serie A? No, ma ci sono pochi dubbi sui passi in avanti che farebbe fare a queste squadre". Una trattativa che resta un sogno, ma perché non sognare visto anche che il tecnico ha sempre affermato di volersi regalare un'avventura nella massima serie del nostro calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti