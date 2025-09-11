Udinese – Novità su Lovric dall’infermeria! La situazione attuale

I calciatori infortunati dell'Udinese stanno seguendo programmi di allenamento personalizzati. Daniele Padelli, che sta portando avanti un programma differente dopo il trauma distorsivo e contusivo al ginocchio destro subito il 29 agosto, potrebbe tornare in campo tra un paio di settimane. Al contrario, è più complicato stabilire il ritorno di Sandi Lovric .

Il giocatore sloveno, pur non avendo subito un infortunio grave con la nazionale, ha avvertito un dolore persistente al polpaccio e ha deciso di fermarsi. Si tratta di una situazione poco chiara, pertanto i suoi progressi saranno monitorati quotidianamente, senza possibilità di definire un orario preciso per il recupero. La valutazione delle sue condizioni avverrà quindi ogni giorno.