Udinese – Arriva la sentenza del giudice sportivo: la squalifica di Okoye

Il giudice sportivo si é espresso con i provvedimenti di rito a fine turno di campionato: ecco quanto starà out Okoye

Maduka Okoye è stato il protagonista della gara contro la Fiorentina. L’uscita al settimo minuto su Moise Kean ha causato un rigore netto per i viola con annessa espulsione per il nigeriano che ha lasciato l’Udinese in dieci.