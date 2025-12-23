Maduka Okoye è stato il protagonista della gara contro la Fiorentina. L’uscita al settimo minuto su Moise Kean ha causato un rigore netto per i viola con annessa espulsione per il nigeriano che ha lasciato l’Udinese in dieci.
Udinese – Arriva la sentenza del giudice sportivo: la squalifica di Okoye

Il giudice sportivo si é espresso con i provvedimenti di rito a fine turno di campionato: ecco quanto starà out Okoye
Il responsabile delle questioni sportive Gerardo Mastrandrea ha inflitto la sospensione a cinque calciatori: insieme al giocatore della Juventus Okoye, figurano anche Ceccherini (Cremonese), Leali (Genoa), Guendouzi (Lazio) e Ranieri (Fiorentina).
Sanzioni pecuniarie per la Fiorentina (10mila euro), per il Genoa (5. 000), per la Cremonese (3. 000) e per il Sassuolo (2. 000).
Okoye salterà il turno contro la Lazio. Al suo posto tornerà Razvan Sava che dovrà difendere i pali della porta friulana. Le ultime di mercato: A.A.A. Cercasi portiere! I Pozzo hanno un nome<<<
