News Udinese – Larini commenta l’operato di Runjaic: le parole

L'ex direttore sportivo dell'Udinese Fabrizio Larini, ha espresso il suo parere sulla squadra guidata da Runjaic: "Ero presente a Reggio e non sono affatto rimasto soddisfatto dall'undici di Runjaic, anzi, sono rimasto deluso per il suo approccio, che ha portato a una sconfitta contro un avversario, il Sassuolo, che sulla carta era inferiore. Non mi voglio soffermare sulla questione dei rigori, ma parlo di come i bianconeri hanno affrontato la partita, difendendo male e subendo due gol dopo nemmeno quindici minuti. Non ho notato una squadra umile, ma piuttosto superficiale e confusa, meritando così di essere punita. Anche nella sfida contro il Cagliari, sinceramente, l'Udinese non mi ha convinto: avrebbe potuto vincere, è vero, ha avuto due ottime occasioni per siglare il gol della vittoria, ma anche contro i sardi si è mostrata superficiale e presuntuosa, con un gioco troppo lento che ha avvantaggiato il Cagliari, così come era avvenuto con il Sassuolo".