L'ex direttore sportivo dell'Udinese Fabrizio Larini, ha espresso il suo parere sulla squadra guidata da Runjaic: "Ero presente a Reggio e non sono affatto rimasto soddisfatto dall'undici di Runjaic, anzi, sono rimasto deluso per il suo approccio, che ha portato a una sconfitta contro un avversario, il Sassuolo, che sulla carta era inferiore. Non mi voglio soffermare sulla questione dei rigori, ma parlo di come i bianconeri hanno affrontato la partita, difendendo male e subendo due gol dopo nemmeno quindici minuti. Non ho notato una squadra umile, ma piuttosto superficiale e confusa, meritando così di essere punita. Anche nella sfida contro il Cagliari, sinceramente, l'Udinese non mi ha convinto: avrebbe potuto vincere, è vero, ha avuto due ottime occasioni per siglare il gol della vittoria, ma anche contro i sardi si è mostrata superficiale e presuntuosa, con un gioco troppo lento che ha avvantaggiato il Cagliari, così come era avvenuto con il Sassuolo".
News Udinese – Larini commenta l’operato di Runjaic: le parole
"Peccato, perché considero l'Udinese una buona squadra, con calciatori di qualità, ma è necessario un cambiamento di atteggiamento. Deve unire la bravura a un forte spirito combattivo, giusta concentrazione, attenzione e, ribadisco, umiltà; altrimenti rischia di deludere e sarebbe un peccato, visto che sono stati messi a disposizione di Runjaic giocatori di valore. Credo ci sia un po’ di confusione su come far giocare la squadra; Atta, per esempio, un giocatore che apprezzo molto, tende a portare troppo palla, permettendo agli avversari di difendersi compatta. Quindi, penso che per far migliorare la sua squadra, l'allenatore debba apportare alcuni aggiustamenti a livello tecnico e tattico, riguardo all'approccio al gioco. È giusto aspettarsi di più dai bianconeri; con l'arrivo di Zaniolo, per esempio, la qualità della rosa è ulteriormente aumentata. "
Larini ha anche parlato del prossimo avversario: "La Cremonese, che il prossimo sarà il nostro avversario, è una squadra ostica. L'ho vista giocare un paio di volte e l'allenatore Nicola ha trasmesso loro la sua mentalità. Giocano per il punto e lottano duramente per ottenerlo, ognuno di loro si sacrifica, il che a volte consente anche di vincere".
"Se l'Udinese ripeterà le ultime due prestazioni, rischierà grosso. Come ho già detto, sarebbe un peccato, non devono sottovalutare il potenziale che hanno. Ma quello che puoi fare alla ripresa del gioco non può essere rimandato ad altre occasioni". Le ultime di mercato: Rivoluzione bianconera? Cinque titolari ai saluti <<<
