Notizie Udinese – Larini non ha dubbi: “I Pozzo? Una certezza…”

Larini chiude: "Queste due strutture sono all'avanguardia, tra le poche in Italia. Sono attentissimi a ogni dettaglio, spesso precursori in diversi ambiti, e hanno sempre cercato di fare qualcosa di rilevante per il club, per i tifosi e per il Friuli. I Pozzo forniscono fondamenta solide per la squadra bianconera, possiedono intuizione, idee e coraggio; e hanno dimostrato di saper investire in modo appropriato". Le ultime di mercato: Corsa a tre per Solet: spuntano nomi di big italiane <<<