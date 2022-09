Udinese | Parla Larini: “Samardzic è destinato a diventare un protagonista”

Infine l'ex dirigente friulano ha voluto dire la sua su uno dei gioielli dell'area scouting dell'Udinese, ovvero Lazar Samardzic, reduce da due gol nelle ultime due gare: "L'ho visto per la prima volta all'opera dal vivo il 28 novembre, quando l' Udinese ha festeggiato i 125 anni di fondazione. I bianconeri erano impegnati col Genoa e il giovane tedesco mi era sembrato un po' verdino, non ancora pronto, anche se si capiva che è un talento. L'ho rivisto all'opera domenica e mi ha impressionato: è migliorato fisicamente ed è cresciuto anche come personalità. Si è esaltato con un grande gol. Ha avuto nella circostanza anche un po' di fortuna, perché non ha calciato con il suo piede preferito, ma il fatto che ci abbia provato denota che si sente sicuro e sta migliorando anche psicologicamente. Il suo processo di crescita certo non si è esaurito, Samardzic è destinato a diventare un grande protagonista in serie A". Si conclude qua l'intervista, ora non perdere tutte le ultime sugli avversari delle zebrette. La squadra avversaria è in emergenza. Simone Inzaghi senza due titolarissimi <<<