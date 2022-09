Notizie Udinese – Neroazzurri in emergenza / Titolare alza bandiera bianca

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. La squadra avversaria, però, si trova in condizioni difficili

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di continuare a confermarsi sul campo da gioco. Sicuramente il prossimo incontro non sarà semplice e fare la differenza contro i vice campioni d'Italia potrebbe essere un'impresa titanica. Il punto è che si vuole scalare la classifica in maniera non stop e allora bisogna cercare a tutti i costi la vittoria anche in una situazione come questa. Nel frattempo gli avversari stanno vivendo un momento tutt'altro che semplice. Il tecnico Simone Inzaghi si trova senza due risorse molto importanti.

Il primo giocatore che deve alzare bandiera bianca è un centrocampista che nelle ultime ore ha rilevato un fastidio muscolare e sicuramente starà ai box nel match di domenica. Il protagonista è Hakan Calhanoglu, ora tocca a mister Inzaghi cercare e trovare una soluzione che possa rendere proprio come il turco. Uno dei migliori giocatori della passata stagione è sicuramente difficile da sostituire, ma la squadra ha intenzione di fare il massimo anche senza di lui. L'assenza del turco non è l'unica, ma c'è anche un altro giocatore molto importante che è costretto a non dover scendere sul campo da gioco.

Il bomber non ci sarà

Anche il centravanti neroazzurro Romelu Lukaku è costretto a rinunciare a questo incontro. Il belga sta lavorando al massimo per poter tornare il prima possibile, ma per il momento non basta e soprattutto non si vuole rischiare una ricaduta. Nelle prossime ore si saprà di più sul suo infortunio e se riuscirà a strappare anche una semplice convocazione, ma per il momento è costretto a rimanere ai box. Non perdere tutte le ultime dichiarazioni da parte del tecnico Andrea Sottil. Il mister ha presentato al meglio questo inizio di stagione in un'intervista. Ecco le parole integrali <<<