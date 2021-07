Udinese – Larini: ”Ecco come si sostituisce De Paul”

L'ex dirigente bianconero, Fabrizio Larini, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di Udinese: le sue parole

La nuova stagione di Serie A è alle porte. Tra meno di un mese inizierà un nuovo emozionante campionato. I tifosi non stanno più nella pelle, hanno voglia di tornare allo stadio a sostenere la propria squadra. In casa Udinese si respira un clima non troppo tranquillo. I ragazzi di Gotti , reduci, da annate non indimenticabili, dovranno fare a meno del loro top player: Rodrigo De Paul . La società non ha ancora trovato un degno sostituto. L'ex direttore sportivo dei bianconeri, Fabrizio Larini , ha provato a dare un consiglio a Marino e ai suoi collaboratori. Ecco le sue parole.

Il dirigente, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua su come si rimpiazza un talento come quello argentino. ''Servirà qualche aiuto dal mercato. Sono fiducioso: è nella storia dell'Udinese il dover riciclarsi dopo aver venduto pezzi importanti. Per esempio, ripenso a quando abbiamo venduto Sanchez e fatto benissimo ugualmente, anzi meglio: da quarti, l'anno dopo arrivammo terzi. Uno così lo sostituisci col gioco, a meno che non hai la fortuna di trovare uno sconosciuto che esplode. Quando ci sono profili troppo determinanti, il gioco è più individuale. Se passi meno dai singoli, il gap lo puoi compensare col collettivo. Con le partenze di Musso e De Paul, i bianconeri perdono due pezzi importanti, che hanno contribuito in questi ultimi anni in cui la squadra non è stata all'altezza delle aspettative. Non hanno saputo mantenere un livello continuativo, soffrendo abbastanza. Forse l'ultimo è quello in cui hanno sofferto meno. Sappiamo però che la società è capace di tirare fuori colpi improvvisi. La distrazione del Watford potrebbe aver inciso, ma per altri aspetti c'è stata della sinergia. Penso al ritorno di Pereyra ed anche a Deulofeu che poteva essere importante, ma purtroppo si è infortunato''.