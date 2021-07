Notizie Udinese – Già è tempo di derby? Ecco come e quando

L'Udinese è sempre concentrata sulla sua preparazione. Ma c'è una possibilità di derby clamorosa, ecco tutti i dettagli da sapere sulla sfida

Redazione

L'Udinese continua a preparare la sua stagione. Dopo l'amichevole di ieri, persa per 3-2 contro lo SturmGraz, Gotti ha avuto degli spunti interessanti. Oltre alle prestazioni importanti di Udogie e Pussetto, il mister può essere soddisfatto del ritmo dei suoi e della reazione emotiva dopo il doppio svantaggio. Ora però c'è da lavorare perché sabato 31 alle 18 c'è un altro test importante: i bianconeri infatti saranno ospiti del Lens in Francia. Un'altra partita per continuare a mettere benzina nelle gambe. I francesi saranno più brillanti fisicamente dato che il campionato ha inizio prima. Ma l'Udinese si avvia verso le partite ufficiali e c'è il rischio di derby in Coppa Italia. Scopriamo i dettagli.

Gotti

Possibile derby?

Infatti in CoppaItaliaUdinese e Pordenone possono incontrarsi per un derby quasi inedito. Ma questa al momento è ancora una remota possibilità. Prima bisogna capire il destino del ChievoVerona: i veneti sono stati escludi dalla Serie B ma il presidente Campedelli ha fatto nuovamente ricorso e si attende di sapere il giudizio. Qualora l'esclusione del Chievo dalla Serie B fosse confermata (ipotesi molto probabile), il Pordenone affronterà in Coppa Italia lo Spezia mentre i ragazzi di mister Gotti si troveranno di fronte all'Ascoli. Ma quando si avrà la certezza? Ecco quello che c'è da sapere.

La palla passa al Tar

Ma c'è da aspettare. Infatti il 2 agosto il Tar si pronuncerà sul ricorso del Chievo, e in caso di una clamorosa riammissione allora potremmo assaporare l'idea di un derby friulano. Le ipotesi al momento sono remote ma mai dire mai nel calcio. Nel frattempo però la società è sempre al lavoro per cercare nuovi rinforzi. Marino è in cerca di opportunità da non farsi sfuggire, in modo da consegnare a Gotti la squadra già completa prima dell'inizio del campionato. Ecco le ultimissime su una trattativa <<<