Notizie Udinese – The last dance / Il titolare che non ti aspetti

La squadra guidata da Gabriele Cioffi continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un incontro tutt'altro che semplice e l'ultimo che si disputerà alla Dacia Arena in questa stagione dalle due facce. Ad inizio anno la squadra ha sofferto e non poco, ma con il tempo è iniziato un processo di crescita che ha iniziato a dare le prime soddisfazioni. Intanto ci si prepara sui campi del Bruseschi in vista di questo match che non può passare inosservato. Si tratta di una delle ultime chance che si ha per vederlo dal primo minuto. Quasi certamente l'anno prossimo non farà parte della rosa bianconera e quella di sabato sarà un po' una sorpresa. Il titolare che non ti aspetti.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è arrivato in bianconero ben due stagioni fa. Ha diversa esperienza nella massima serie del calcio italiano, ma all'interno del team friulano non è mai riuscito a brillare. Stiamo parlando di un ex Palermo, il suo nome è Ilja Nestorovski. Fino a questo momento non ha avuto la sua chance in stagione, anche per l'altissimo rendimento da parte dei suoi concorrenti. Contro lo Spezia però potrebbe essere il suo momento ed ecco il perché.

Partirà titolare?

Sicuramente sta andando avanti un vero e proprio ballottaggio tra l'argentino Ignacio Pussetto e il macedone già citato precedentemente. La scelta finale toccherà a Gabriele Cioffi, ma sembra essere avvantaggiato proprio il talento lanciato da Zamparini. Questa potrebbe essere la sua occasione per mettersi in mostra in vista della prossima stagione e trovare un team che possa regalargli uno spazio centrale. Inoltre con la cornice della Dacia Arena sarà anche un ottimo momento per salutare i propri tifosi. Non perderti tutte le ultime sul team bianconero. Arrivano due forfait ufficiali: non ci saranno sabato <<<