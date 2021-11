News Udinese – Sta lavorando a parte: “La preoccupazione aumenta”

Si continua a lavorare i vista della partita contro il Torino, ma un giocatore ancora non si sente al meglio

L'Udinese continua a lavorare intensamente in vista del prossimo match di campionato, che sarà contro il Torino guidato da Ivan Juric. La squadra del presidente Giampaolo Pozzo vuole trovare conferme dopo la vittoria contro il Sassuolo per 3-2, dato che la pausa nazionale, non può aver fatto altro che aumentare le possibilità di trovare la quadra sul modulo. A Torino invece non è la stessa storia. I granata arrivano da una sconfitta contro lo Spezia di Thiago Motta e bisogna voltare pagina il prima possibile. Sicuramente non sarà facile farsi valere in trasferta all'Olimpico, ma la squadra di Gotti vuole vincere e convincere. Intanto vediamo come è andata la seduta d'allenamento di ieri.

La seduta

Ieri la squadra si è trovata nel pomeriggio, tutti i giocatori erano presenti e in ottime condizioni, persino Samir e Pussetto che sono appena tornati da due infortuni. Anche il tedesco con origini turche Tolgay Arslan, si è allenato con il gruppo e sembra completamente recuperato per il match di Lunedì. Allora a questo punto, gli unici giocatori che non saranno dell'incontro sono: Jean-Victor Makengo per via dell'espulsione rimediata durante la scorsa giornata e resta il dubbio su Jens Stryger Larsen. Non sono ancora risolti i suoi problemi sull'ipotetico rinnovo. Durante la seduta ieri, un esterno titolare non si è allenato con il gruppo. Ecco di chi stiamo parlando.

La sorpresa

Al rientro dalla fatiche con la nazionale argentina Naheul Molina non si è allenato assieme ai compagni, ma ha svolto una sessione di defaticamento, anche per non rischiare dato che resta uno dei giocatori più talentuosi con la maglia bianconera sulle spalle. Già oggi dovrebbe essere a disposizione del tecnico, senza problemi e carico per Lunedì sera.