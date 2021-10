Notizie Udinese – Forestieri: ”C’è ancora tanto lavoro da fare”

Dopo l'amichevole contro il Tabor Sezana, Fernando Forestieri è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. Ecco le sue parole

L'argentino ha parlato anche del suo ruolo. ''Mi piace giocare largo a sinistra perchè ho molte occasioni per servire gli attaccanti in area. Inoltre, in quella posizione posso essere utile sia per il centrocampo che per l'attacco. Io ho fiducia nei miei mezzi e lavoro sempre al massimo per trovare il mio spazio. Alla fine in campo, ci vanno solo in undici perciò ognuno di noi deve sempre allenarsi al meglio per tenere alta la competizione tra i compagni e per alzare il livello della squadra''. Il classe '90 ha proseguito.