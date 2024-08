UDINE, ITALY - AUGUST 24: Valentin Castellanos of SS Lazio kicks the ball during the Serie match between Udinese and Lazio at Stadio Friuli on August 24, 2024 in Udine, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

L'Udinese parte subito forte e cerca in tutti i modi di mettersi in mostra e tenere il gioco della palla come promesso più volte dal tecnico. Bastano cinque minuti infatti per mettere a referto la rete del 1-0. Ci pensa Thauvin con una giocata che non ha alcun tipo di senso e Lorenzo Lucca con un'incornata perfetta mette il pallone alle spalle di Provedel. Dopo la rete la pressione furiosa dell'Udinese non si placa ed anzi la squadra in più occasioni va vicina a recuperare palla e rendersi estremamente pericolosa. Dopo il primo quarto d'ora si fa vedere la Lazio con diverse azioni in ripetizione, anche se nessuna è realmente pericolosa. Minuto 23 altra sfiammata bianconera con Brenner che salta un uomo con un tunnel, serve Ehizibue che tira sull'esterno della rete. Al 29 un'altra giocata strepitosa di Thauvin, con un miracolo di Provedel che salva il risultato. Al trentaquattresimo fa discutere la mancata sanzione di Doveri su Lazzari per un brutto fallo ai danni di Payero. Nel finale di tempo cerca di alzare i giri del motore il club biancoceleste, ma a parte un buon possesso non riesce praticamente mai a impensierire Maduka Okoye se non in pieno recupero con un colpo di testa salvato sulla linea. Adesso non perdere il commento della seconda frazione <<<