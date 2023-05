Udinese-Lazio 0-1 / Il commento del match: bianconeri nervosi e sconfitti

I biancocelesti partono subito aggressivi e cercano a rendersi pericolosi con delle giocate di buon livello. Non riescono a sfondare ed alla fine a parte un tiro da fuori di Luis Alberto che sibila il palo. In riposta l'Udinese crea tanto soprattutto nella fase centrale della frazione. Arrivano diverse potenziali occasioni da gol, anche se in realtà non ci sono dei veri e propri rischi per il portiere Ivan Provedel. Poco prima della fine della prima frazione è ancora il team di Sarri a farsi notare. Non riesce la squadra a trovare la rete, ma sicuramente lancia un segnale importante in vista della seconda frazione. Uno 0-0 che risulta inutile per tutte e due le società, proprio per questo motivo non possiamo fare altro che correre alla seconda frazione. Ecco il commento <<<