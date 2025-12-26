Udinese-Lazio | La conferenza di Runjaic: “Kamara titolare? Vi dico che…”

I bianconeri di Udine si avvicinano a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato. Tutti i dettagli sulla sfida con i biancocelesti

Lorenzo Focolari Redattore 26 dicembre 2025 (modifica il 26 dicembre 2025 | 11:26)

L'Udinese e i biancocelesti sono pronti per il prossimo incontro di campionato. La squadra ha fatto il punto nel corso di questi istanti con la classica conferenza di mister Kosta Runjaic. Ecco le dichiarazioni del coach.

Che risposte si aspetta sul campo? — "Per me si può perdere quando si resta in 10, ma non bisogna perdere in quel modo. La squadra che batte il Napoli non può essere la stessa di Firenze, anche perché sempre in 10 si può pure vincere. Vogliamo reagire in vista della sfida di domani e sono convinto che lo si farà anche grazie al supporto di tutti i nostri tifosi che ci accompagnano sempre".

Rivedremo Kamara dal primo minuto? — "I giocatori che subentrano devono sempre dare qualcosa in più. Nel corso degli ultimi giorni, Kamara non si è allenato e di conseguenza potrebbe essere una buonissima alternativa".

Senza Okoye, sarà pronto Sava? — "Quella di Okoye è (senza ombra di dubbio) una tematica soprattutto è una tematica quella degli errori individuali, perché se ti trovi sotto 3-0 a fine primo tempo la sfida diventa decisamente complessa da recuperare. Posso dire che nessuno è soddisfatto della sconfitta che abbiamo ottenuto e nella seduta odierna parlerò ancora con i ragazzi. Ci mancano tre sfide per concludere il girone d'andata e vogliamo farlo nel prossimo episodio".

