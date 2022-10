Lazio-Udinese / Il focus sul migliore in campo: entra e cambia tutto

Il team bianconero continua a mettersi alle spalle avversario dopo avversario e soprattutto la classifica sorride in maniera sempre più importante. Siamo a nove risultati utili di fila con una squadra che non ha più nessuna intenzione di fermarsi e vuole sorprendere tutti come nelle sei vittorie consecutive. Ieri contro i biancocelesti di Maurizio Sarri solo le traverse hanno fermato i friulani, che sono stati ad un passo dal portarsi a casa i tre punti finali. Sono stati diversi i giocatori che hanno sorpreso, ma solo uno è riuscito a cambiare totalmente l'incontro. Ecco il focus sul migliore in campo.

Al contrario del solito il migliore in campo non gioca tutta la partita, ma solo una ventina di minuti nel finale. Dal suo ingresso in campo, però, l'Udinese non si ferma più e di conseguenza attacca e va vicino al vantaggio. Isaac Success ha cambiato totalmente la partita in pochissimo tempo e di conseguenza si è meritato il premio per il migliore in campo. Un talento di grande qualità che soprattutto quando entra dalla panchina riesce a fare la differenza. In realtà quella della panchina è un po' la sorpresa di questa stagione, andiamo a vedere meglio nel dettaglio perché.