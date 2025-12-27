L'Udinese e i biancocelesti di Maurizio Sarri sono alle porte e pronti per il loro incontro di campionato valido per la quindicesima giornata. Non perdiamo un istante e passiamo alle formazioni ufficiali. Ecco le scelte dei due mister.
Udinese-Lazio | Le formazioni ufficiali: sorpresa in porta, c’è Padelli
I biancocelesti ed i bianconeri sono pronti per darsi battaglia al BluEnergy Stadium di Udine. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte
Udinese (3-5-2): Daniele Padelli; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Niccolò Bertola; Nicolò Zaniolo, Keinan Davis. All: Kosta Runjaic
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All: Maurizio Sarri
