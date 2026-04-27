L'incontro di campionato tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i bianconeri di mister Kosta Runjaic è alle porte. Le formazioni ufficiali sono state comunicate proprio in questi istanti e non possiamo fare altro che andare con i ventidue pronti a darsi battaglia sul campo da gioco. Scelte particolari da una parte e dall'altra per far fronte alle assenza di elementi importanti come Keinan Davis per l'Udinese e Mattia Zaccagni per il primo team della Capitale. Non perdiamo altro tempo ed andiamo direttamente con le formazioni ufficiali di giornata.

Le formazioni ufficiali

Davis ed Ekkelenkamp

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. Allenatore: Kosta Runjaic

Grande sorpresa dal primo minuto visto che sul campo da gioco scenderà il giovanissimo Gueye che sta conquistando a conquistare minuti e buone prestazioni. Piotrowski, invece, a sostituzione di Jesper Karlstrom che è squalificato e non potrà dire la sua come ha sempre fatto nel corso di questi due anni. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo verso l'addio? Macché, le parole del direttore Nani <<<