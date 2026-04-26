La sfida tra l'Udinese e i biancocelesti di Maurizio Sarri si sta avvicinando a grandi passi. Una partita decisamente molto interessante, contro una squadra che sa fare la differenza e che solo qualche giorno fa ha conquistato un'incredibile qualificazione alla prossima finale di Coppa Italia. Adesso non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni del tecnico dell'Udinese che ha appena presentato la sfida in conferenza stampa. Parole forti, che fanno capire quanto i bianconeri vogliano fare bene: "I biancocelesti sono una delle squadre più in forma di tutto il campionato, ma non abbiamo intenzione di fare una gita a Roma. Scenderemo in campo per mettere in difficoltà gli avversari". Passiamo alle ultime anche sugli infortunati.

Le parole di Kosta Runjaic

Mister Kosta Runjaic

"Zanoli, Zemura e Bertola non ci saranno. Per Karlstrom e Davis è difficile trovare un sostituto perché non ho giocatori come loro, queste però non devono essere scuse perché si può vincere anche senza di loro. Per esempio abbiamo un Buksa che sta facendo il possibile per recuperare la forma e si sta allenando molto bene". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra essere scritto, ecco le dichiarazioni del direttore Nani <<<