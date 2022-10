Lazio-Udinese / Ecco la moviola di giornata: promosso Colombo

Ieri è andata in scena una delle partite più belle di tutta la giornata di campionato. Stiamo parlando dello scontro tra i bianconeri di Andrea Sottil e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Una partita che dal primo all'ultimo minuto ha lasciato tutti con il fiato sospeso, visto che ci sono state diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. Alla fine a prevalere è stato un pareggio che non fa male a nessuno e soprattutto fa continuare a scalare la classifica ai friulani che raggiungono quota 21 dopo sole dieci giornate (una media a dir poco invidiabile). Quella di ieri, inoltre, è stata una grande occasione per vedere all'opera un direttore di gara in crescita come Andrea Colombo. Ecco come è andata la sua partita.