Mister Kosta Runjaic ha fatto il punto alla fine della sfida di campionato con i biancocelesti Maurizio Sarri. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle dichiarazioni del tecnico dell'Udinese.

Le dichiarazioni di mister Runjaic

"A fine partita ho chiesto a mister Maurizio Sarri se avesse voglia di potermi offrire una sigaretta". Ha poi continuato: "In generale non è affatto facile da rimpiazzare un calciatore come Keinan Davis. Oggi ci abbiamo provato con Gueye, che ha fatto dei seri passi in avanti nel suo percorso di crescita. Avremmo avuto anche Buksa, ma non è riuscito ad allenarsi molto". Infine ha concluso con un punto sul match: "Sono contento, ma non del tutto". Cambiando rapidamente discorso, ma restando sulla sfida.