La sfida di campionato tra l'Udinese e i biancocelesti di Maurizio Sarri si sta avvicinando a grandi passi. La squadra guidata da mister Kosta Runjaic ha bisogno dei tre punti per poter conquistare il piazzamento nella parte sinistra della classifica. 50 punti sono l'obiettivo in queste ultime cinque giornate e di conseguenza servirà una grande prova allo Stadio Olimpico di Roma lunedì sera. Nel frattempo non possiamo fare altro che andare a vedere le designazioni arbitrali per questa sfida. Ecco le chiamate e le scelte fatte dall'Associazione Italiana Arbitri per questo incontro comunque importante.

Le designazioni arbitrali

Fischietto arbitro

Kevin Bonacina della sezione di Bergamo dovrà dirigere il prossimo incontro che si disputerà in quel di Roma. Gli assistenti di gara saranno da Palermo e Zanellati, Marchetti avrà il ruolo di quarto uomo. Camplone e Maggione nel ruolo di VAR ed AVAR. Adesso non possiamo fare altro che passare alle novità che arrivano dal mercato. C'è un calciatore che è stato messo sotto osservazione nel corso delle ultime ore da parte di una big del nostro calcio. Ecco tutti i dettagli sulla possibile partenza di Arthur Atta. Il centrocampista francese punta ad una nuova squadra del nostro torneo. L'Udinese fissa le cifre dell'affare <<<