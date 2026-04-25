La partita tra l'Udinese e la Lazio continua ad avvicinarsi a grandi passi e sembra essere solo questione di tempo prima di vedere sul campo da gioco le due squadre. Il team che è stato messo sotto osservazione è sicuramente quello di casa, visto che per l'ennesima volta nel corso di questa stagione potrebbe fare a meno del suo pubblico. Possiamo anche togliere il condizionale, visto che è già arrivata la conferma ed arriverà l'astensione totale del tifo biancoceleste nel prossimo incontro allo Stadio Olimpico di Roma. Scelta difficile da prendere e che arriva nonostante la grande impresa alla New Balance Arena che ha portato la squadra alla finale di Coppa Italia. Questo sicuramente può essere un vantaggio per l'Udinese, ecco perché.

L'Udinese con il suo supporto

Tifosi Udinese

Per i biancocelesti che hanno alzato bandiera bianca, ci si aspetta sempre un bel numero di tifosi pronti per il viaggio anche di lunedì sera. Non mancherà il supporto alla squadra bianconera, nonostante uno stadio che sarà quasi totalmente deserto. Una situazione particolare, ma che potrebbe regalare una carica notevole ai ragazzi di Runjaic che devono conquistare un piazzamento nella parte sinistra della classifica (oltre i cinquanta punti finali). Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Zaniolo è definitivamente scritto <<<