Lazio-Udinese, finisce 0-0 / Highlights e commento del match

La prima sorpresa di questo Lazio-Udinese arriva dalle formazioni ufficiali . Becao ce l'ha fatta e scenderà in campo con una maglia da titolare. Dentro anche Samardzic e Makengo. Sottil ha deciso: Arslan rimane in panchina. Lo stadio sarà gremito. Sono stati venduti 45 mila biglietti ed è presente anche una grande rappresentanza di tifosi (250) dell'Udinese. L'anno scorso, all'Olimpico, finì 4-4. Anche oggi ci aspettiamo un grande spettacolo.

Al settimo minuto arriva il primo cartellino giallo. Beco fa sentire i muscoli ma viene ammonito. Era diffidato e salterà la prossima partita contro il Torino, domenica 23 ottobre alle 12:30. Al 12esimo minuto ci pensa Samardzic a suonare la carica. Con un destro da fuori aria colpisce il quinto legno stagionale dell'Udinese. Battuto Provedel, la traversa sta ancora tremando. Al 22esimo i biancocelesti rispondono. Lazzari va sul fondo e cerca Felipe Anderson che per un soffio non sigla il gol del vantaggio. 3 minuti dopo, sempre Felipe Anderson, si rende pericolosissimo ma un grande Silvestri gli nega la gioia del gol. Al 28esimo minuto ci pensa Milinkovic-Savic ad impensierire Silvestri. Il portierone bianconero, però, si supera e con un guizzo felino tiene il risultato sullo 0-0. Un secondo dopo, Immobile chiede il cambio per un infortunio muscolare. Al suo posto entra Pedro. Il primo tempo finisce 0-0. Passiamo al secondo... <<<