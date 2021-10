Notizie Udinese – Il titolarissimo non ci sarà / Gotti studia le alternative

In vista della gara di domani contro il Bologna, Gotti dovrà fare a meno di un titolarissimo. Ecco le alternative

Redazione

Ormai ci siamo. La nostra Udinese sta per tornare in campo. Domani i bianconeri ospiteranno alla Dacia Arena il Bologna. Le due squadra vivono momenti diversi. I friulani non vincono da un mese (0-1 contro lo Spezia), mentre i rossoblù sono reduci dal grande successo per 3-0 contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Sulla carta, sarà un match equilibrato. Ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Serve, perciò, massima concentrazione dal primo all'ultimo minuto. Nel frattempo, mister Luca Gotti deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Niente titolarità

La notizia era nell'aria, adesso è praticamente ufficiale. Nahuel Molina, domani, non sarà titolare. Per la terza volta consecutiva, l'esterno, partirà dalla panchina. Tuttavia, se contro Fiorentina e Samp, il motivo era puramente tecnico questa volta c'è di mezzo l'Argentina. Infatti, durante la sosta per le nazionali, il classe '98 ha giocato ogni singolo minuto: ben 180. Inoltre, l'ex Boca Juniors tornerà ad Udine solamente questa mattina. Gotti, quindi, dovrà trovare un'altra soluzione. Le alternative di certo non mancano. Il reparto degli esterni è forse uno dei più completi a disposizione del tecnico veneto. Al momento, l'unico sicuro della titolarità sembra essere Destiny Udogie. Il claasse 2002 è pronto ad occupare la fascia sinistra. A destra, invece, è aperto il ballottaggio tra Brandon Soppy e Jens Stryger Larsen. Il danese è in leggero vantaggio, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. Non finisce qui. Gotti ha un altro dubbio.

Centrocampo

L'altro dubbio è a centrocampo. Tolgay Arslan o Victor Makengo? Fino a poco fa, il tedesco era avanti. Le ultime indiscrezioni parlano di un sorpasso del giovane francese. Il classe '98 si candida prepotentemente per un posto da titolare al fianco di Walace e Pereyra. In difesa ed in attacco nessun problema. Giocheranno i soliti. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. La società friulana è pronta per regalare due innesti importanti. Ecco chi sono <<<