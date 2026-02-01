Ufficializzate nel corso delle ultime ore delle date alquanto importanti per la società bianconera che nel corso delle prossime settimane ha scoperto gli orari validi per la 25esima e 26esima giornata di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le novità per l'Udinese, con i due match in programma.
News Udinese – Le date della 25esima e 26esima giornata: il punto
L'Udinese continua a lavorare intensamente sul campo da gioco e nel corso di queste ultime ore sono state annunciate le giornate di campionato
Il calendario dei bianconeri—
La prima sfida sarà quella in casa con il Sassuolo, valida per la 25esima giornata con la squadra di Runjaic che scenderà in campo la domenica alle ore 12:30. La seconda è con il Bologna di Vincenzo Italiano, club che disputerà il match il lunedì alle 20:45. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Chiuso il colpo dei Pozzo <<<
