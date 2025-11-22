Udinese-Bologna | Tandem Zaniolo-Davis, Ehizibue sulla destra: le ufficiali

A meno di un'ora dall'inizio del match, Italiano e Runjaic hanno fatto le loro scelte ufficiali per le formazioni titolari
Niente Kristensen per i friulani che ritrovano Keinan Davis e Ehizibue: ecco le scelte delle formazioni ufficiali
Udinese 3-5-2—
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueyé, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Piotrowski, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. All. Runjaic
Bologna 4-2-3-1—
Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro.
A disposizione: Pessina, Happonen, Bernardeschi, Ferguson, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Vitik, Sulemana. All. Italiano
