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Udinese-Juventus | Le formazioni ufficiali: Runjaic torna al 4-4-2

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La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e i bianconeri di Luciano Spalletti si avvicina a grandi passi. Non perdiamo un secondo
Lorenzo Focolari Redattore 

La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e i bianconeri di Luciano Spalletti si avvicina a grandi passi. Non perdiamo un secondo ed ecco le scelte dei due tecnici, di conseguenza andiamo con le formazioni ufficiali.

Udinese (4-4-2): Maduka Okoye; Kingsley Ehizibue, Christian Kabasele, Thomas Kristensen, Hassane Kamara; Jurgen Ekkelenkamp, Oier Zarraga, Jesper Karlstrom, Arthur Atta; Keinan Davis, Nicolò Zaniolo. All: Kosta Runjaic

Juventus (3-4-2-1): Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Kephren Thuram, Andrea Cambiaso; Francisco Coincecao, Jeremie Boga; Keinan Yildiz. All: Luciano Spalletti

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