Udinese – Inler tra presente, passato e futuro: le parole

Queste sono state le parole del direttore tecnico dell'Udinese , Gokhan Inler , durante il media day in corso nel ritiro di Lienz , in Austria . "Abbiamo una tradizione di valorizzare i talenti, come abbiamo fatto quest'anno con Lucca e Bijol – ha continuato – e per il futuro ritengo che ci siano ottime possibilità che Kristensen segua il loro esempio”.

Riguardo al mercato, "stiamo monitorando diversi profili: dobbiamo decidere chi occupare il posto libero in attacco, ma non dimenticate l'importanza di Bayo. " Non ha menzionato il previsto cambiamento nella dirigenza: "Continuiamo a operare come sempre, vedremo come si evolveranno le cose. " Le ultime di mercato:Tripla cessione definitiva? Accordo con Marotta<<<