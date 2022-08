Udinese-Salernitana | Le parole di Beto: “Sto tornando al mio livello”

Si è concluso il secondo turno di campionato per la società allenata da mister Sottil. Una partita che è terminata con il punteggio di 0-0 ed ha fornito ottimi spunti in vista del proseguo della stagione. Stiamo parlando di una squadra che ha giocato una partita coriacea e ha messo in grande difficoltà la Salernitana, nonostante l'espulsione di Perez avvenuta nel primo tempo che ha condizionato l'andamento della gara. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, l'Udinese non ha sofferto più di tanto e ha portato in cascina il primo punto della sua Serie A.

Il numero 9 si è detto poco soddisfatto dell'atteggiamento dei compagni a inizio partita, secondo lui troppo rinunciatari e poco ordinati: "La partita é diventata difficile perché abbiamo perso Perez, ma abbiamo fatto meglio nella ripresa rispetto al primo tempo. Dovevamo giocare così con cuore e fame già nel primo tempo. Non dobbiamo giocare così solo quando perdiamo un giocatore. Sono entrato in campo e ho cercato di dare la scossa ai miei compagni, ho cercato di svegliarli". Parole da leader dell'attaccante bianconero che poi è intervenuto sul proprio momento di forma, al rientro in campo dopo l'infortunio occorso lo scorso 10 aprile contro il Venezia: "Sto bene, sto provando a tornare al 100%, sto lavorando per ritornare al mio massimo livello e aiutare la squadra. I miei compagni hanno bisogno di me in campo .Chiaro che voglio segnare ma adesso voglio solo stare bene". Se non avete visto la partita e volete conoscere le prestazioni anche degli altri giocatori bianconeri, ecco le pagelle (senza filtri) della nostra redazione <<<