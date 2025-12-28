News Udinese – Zaniolo ringrazia i compagni: le parole sui social

Dopo il pareggio al 95° minuto contro la Lazio, Nicolò Zaniolo ha un unico pensiero da esprimere sui social: mostrare gratitudine verso l’Udinese e il contesto friulano che lo ha sostenuto nel ritrovare se stesso.

Il suo post su Instagram ha ricevuto un gran numero di “like”: “Non finirò mai di esprimere riconoscenza a tutto l'udinese e a ognuno di voi! ! ! Mi avete restituito la leggerezza e la motivazione a giocare, per questo vi sarò grato per sempre! ! Vi voglio bene dal profondo del mio cuore! Volevo comunicarvelo oggi! ! ❤️”