Udinese – Miller merita più spazio? Le rotazioni di Runjaic

Il giovane talento dei bianconeri è entrato contro il Como a gara in corso dando una discreta impressione di crescita

Lorenzo Focolari Redattore 5 gennaio - 09:58

Dopo il deludente primo tempo a Como, Runjaic ha deciso di schierare Lennon Miller, un promettente centrocampista scozzese che ha subito dimostrato le sue abilità nel controllo del pallone. La velocità di Miller ha colpito ancora, nonostante i suoi appena 19 anni. È un ragazzo robusto e capace, con oltre 70 presenze ufficiali in Scozia. Ha servito Zaniolo in area di rigore di fronte a Butez, peccato che il suo compagno fosse in fuorigioco.

Ha mostrato una leggerezza che gli ha permesso di segnare in Coppa Italia contro il Palermo durante il suo esordio da titolare. Kosta Runjaic lo sta utilizzando con cautela, poiché, nonostante le qualità evidenziate, la Serie A può risultare difficile anche per i giovani più talentuosi. Solo il tempo dirà se le sue scelte saranno corrette, ma Miller sta dimostrando di avere le carte in regola per meritarsi un’opportunità, e di poter essere un elemento chiave nel 4-4-2, sia con che senza Arthur Atta, che lo scorso anno ha dimostrato di essere efficace in quel ruolo sulla fascia destra.

Nella partita contro il Como, le sue verticalizzazioni sono state sempre mirate e tempestive; è evidente che ci sono vari aspetti su cui deve lavorare, ma il suo biglietto da visita è apparso decisamente positivo, tanto da meritarsi una chance dal primo minuto. In una settimana in cui è fondamentale gestire bene le energie, chissà se sarà così.