Udinese news – Zaniolo soppianta Bravo? Le ultime dal Bruseschi

L'attaccante spagnolo sembra essere sparito dai radar di Runjaic che ormai sembra volersi affidare a Zaniolo

Lorenzo Focolari Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 11:08)

Prima che partisse per il Mondiale Under20, Iker Bravo era titolare nell'Udinese accanto a Keinan Davis. L'ultima gara disputata dal 2005 lo ha visto segnare il goal decisivo contro il Pisa. Dopodiché la nazionale spagnola lo ha convocato per i mondiali in Cile lasciando spazio a Zaniolo.

L'ex Galatasaray è partito molto in "sordina" e per un attimo le sue prestazioni iniziali hanno fatto desiderare. Trovato il goal con la Cremonese e dando segnali di benessere fisico e mentale, Zaniolo sembra non uscire più dalle gerarchie dei titolari. Runjaic potrebbe ancora puntare su di lui contro la Juventus.

Per quanto riguarda Bravo il caso si infittisce dal momento che sono apparse diverse voci d mercato sul suo conto già in vista di Gennaio. Le ipotesi sono sempre tante, per adesso l'Udinese dovrà affrontare un buon numero di partite nelle prossime settimane e magari il classe 2005 ritornerà nei primi 11.