News Udinese – Manca il leader in difesa! Solet in difficoltà? Il punto

Il centrale francese sembra essere il principale imputato di un calo fisico e mentale. Runjaic non trova il suo riferimento in difesa

Lorenzo Focolari Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 19:06)

L'Udinese ha sfruttato soltanto 20 minuti giocati a Cremona in modo efficace per rimettere in carreggiata una partita che si era complicata. La vittoria sarebbe stata alla portata, se la formazione di Runjaic avesse mostrato continuità dal primo all'ultimo minuto. Rimane un senso di delusione. Questo porta anche a riflessioni su Solet, un difensore di valore che mostra un comportamento difficile da comprendere.

Sino ad ora in campionato ricordiamo l'ottima prestazione a Milano contro l’Inter. Un vero guerriero che ha trionfato in ogni confronto con gli attaccanti nerazzurri, mettendo in mostra le sue straordinarie doti fisiche e tecniche, guadagnandosi l’ammirazione dei 70 mila tifosi al ‘Meazza’. Successivamente, si è manifestata una versione negativa di questo calciatore, apparso distratto, superficiale e un po’ svogliato, commettendo numerosi errori. A Cremona ha mostrato una delle sue prestazioni peggiori da gennaio a questa parte. Ultimamente sembra avere la testa altrove, perciò Runjaic deve assolutamente aiutarlo a ritrovarsi.

L’Udinese ha bisogno del miglior Solet per fare un passo in avanti, quello che si era visto nel girone di ritorno della scorsa stagione, quando è stato protagonista di prestazioni davvero eccezionali tanto da essere considerato da alcuni critici il miglior difensore della serie A. Ci sono voci che affermano che il francese desideri un cambiamento e per questo sarebbe poco concentrato, ma il calciatore ha categoricamente smentito questa diceria lanciata ad agosto, affermando di voler bene all’Udinese.

