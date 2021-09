Notizie Udinese – Guidolin: ”Ecco chi è il leader del gruppo. Su Gotti…”

Lo storico allenatore bianconero, Francesco Guidolin, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto per parlare di Udinese

Tra i vari temi toccati, Guidolin ha parlato anche di Udinese. ''In queste prime giornate ho visto una squadra compatta, con diverse soluzioni a disposizione. Nonostante le cessioni importanti è rimasta competitiva. Pereyra, ormai, non mi stupisce più. E’ un tipo silenzioso, non sembra possa caricarsi la squadra sulle spalle. Invece, ha così tanto talento che non può non essere il leader del gruppo. Modulo? A volte questi sono solo numeri'' - prosegue il tecnico - ''A me dicevano, per esempio, che facevo il 3-6-1, ma i gol all'Udinese non mancavano mai. Comunque la soluzione di due giocatori sotto punta è una mossa possibile per una squadra che parte dal 3-5-2. Quest'anno, ad Udine, sono arrivati tanti giocatori giovani. Li seguirò con interesse. Alcuni già li conosco. Se l'Udinese ha optato per un ricambio generazionale bisogna fidarsi. Questa proprietà ha sempre avuto occhio lungo con le nuove leve. Per esempio, nell'ultimo anno avevo Zielinski e Bruno Fernandes. Erano molto giovani. Ora sono diventati fortissimi. Ma non finisce qui.