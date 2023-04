Lecce-Udinese / Baroni: “Colombo può essere titolare, ha recuperato”

Si è appena conclusa la conferenza stampa del tecnico giallorosso Marco Baroni. Ecco come ha presentato il match di campionato di domani sera

Il tecnico giallorosso Marco Baroni ha detto la sua in vista del prossimo incontro di campionato. Domani sera si scenderà sul campo del Via del Mare di Lecce per una partita fondamentale contro l'Udinese di Andrea Sottil. Tutte e due le squadre hanno bisogno dei tre punti e soprattutto della vittoria. Il Lecce ha bisogno di questo successo per potersi allontanare dalle zone caldissime della classifica, mentre l'Udinese con una vittoria si porterebbe all'ottavo posto in classifica. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere le dichiarazioni del mister che dirige il team pugliese.

"Ci manca solo un mese per scrivere una delle pagine più importanti della storia del Lecce. Quella di domani è proprio una di quelle partite che segnano il percorso di un team". Baroni è fiducioso e sa benissimo che il match di domani sera non si può sbagliare per nessun motivo. Il rischio è proprio quello di essere risucchiati negli ultimi tre posti della classifica generale. Il tecnico ha poi continuato: "Dobbiamo giocare da Lecce con attenzione, spirito e determinazione. Non dobbiamo guardare dietro, ma solo avanti e alla nostra prestazione". Le parole del tecnico mirano in tutti i modi a caricare un ambiente non proprio contento. Nel frattempo per i tifosi giallorossi arriva anche una bella notizia.

Il rientro di Colombo — "Sì, può essere un'opzione. Ora ha recuperato, così come tutta la squadra che sta bene". Queste parole sicuramente gettano ancora più fiducia in vista del match, visto che uno dei calciatori più importanti per il team potrà dire la sua. Per un centravanti che torna, ci sono due difensori che resteranno ai box. Il tecnico ha confermato in conferenza che Pongracic e Pezzella non saranno dell'incontro. Cambiando rapidamente discorso, ma restando connessi sul match. Non perdere tutte le dichiarazioni di mister Andrea Sottil. Ecco la conferenza del tecnico bianconero <<<