Lecce-Udinese / Le parole di Sottil: “Non esistono gare facili in Serie A”

Il team lavora in vista del prossimo incontro di campionato. Nel frattempo non perdere le dichiarazioni del tecnico che presenta il match

L'Udinese è pronta per l'incontro di campionato che ci sarà domani sera contro il Lecce di Marco Baroni. Proprio qualche minuto fa ha detto la sua il tecnico Andrea Sottil e presentato nel migliore dei modi questa partita che sarà fondamentale per il finale di stagione. L'ottavo posto dista solo due punti e le varie informazioni che arrivano sui bianconeri di Torino non possono fare altro che aumentare i sogni del team friulano. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere le dichiarazioni fatte dal mister.

"Sono sempre contento quando c’è il ritmo gara e si gioca ravvicinato". Il tecnico esordisce in questo modo ed inoltre spiega anche il motivo per cui preferisce un calendario fitto di impegni: "Quando giochi con questa regolarità si rimane sempre con una mentalità ed intensità elevata. Giorni di allenamento eseguiti bene, con entusiasmo". L'Udinese sta attraversando un ottimo periodo di forma secondo le parole del tecnico, ma non possiamo dire la stessa cosa per gli avversari. Ecco il parere di Sottil sul Lecce: "In serie A gare facili non esistono, non era scontato o semplice battere la Cremonese. Il Lecce è una squadra ben allenata e ben organizzata. Ho visto i nostri avversari questa domenica e devo dire che hanno giocatori pericolosi che sanno saltare l'uomo".

L'infortunio di Success — "Mi dispiace parecchio per Isaac, perché è un bravissimo ragazzo ed un giocatore importante per noi". Sicuramente l'infortunio del calciatore nigeriano crea più di qualche grattacapo alla squadra bianconera ed adesso bisogna cercare un ottimo sostituto. Il mister ha rimarcato il momento nero sotto il punto di vista degli infortuni: "Abbiamo scelte quasi obbligate, nonostante abbia totale fiducia nei miei giocatori". Si conclude qua la conferenza del tecnico bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match. Decisi i titolari nel mezzo del campo <<<