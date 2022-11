Udinese-Lecce / Brutte notizie per Baroni: un difensore non ci sarà

Il team allenato da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una partita difficile contro una squadra che ha urgente bisogno di punti. Dall'altra parte del campo ci sarà un Lecce voglioso di giocare il suo match e mettere in difficoltà i bianconeri. Nelle ultime ore le due squadre si stanno preparando sui propri campi e solo domani i salentini partiranno per la trasferta dall'altra parte dell'Italia. Proprio oggi è arrivata una brutta notizia per il tecnico Baroni che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti sulla fascia. Continuano a non arrivare belle notizie per i giallorossi, ma non possiamo dire lo stesso per i bianconeri.