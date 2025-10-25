Una vittoria fondamentale per l'Udinese che prepara un trittico di impegni molto complessi con una vittoria che da fiducia ed aumenta il morale. Al termine dell'incontro ha preso parola uno dei tre marcatori di giornata, stiamo parlando di Adam Buksa. Ecco le dichiarazioni del centravanti.
Udinese 3-2 Lecce | Buksa sulla vittoria: “Sono contento, tutti con Runjaic”
L'Udinese conquista tre punti tra le mura amiche che mancavano da decisamente troppo tempo. Ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni di Buksa
Il punto sul match—
"Sono molto contento della prima rete da quando indosso la maglia dell'Udinese, ma soprattutto per la vittoria da parte della squadra bianconera. Nella ripresa è vero che abbiamo faticato, ma in generale siamo stati bravi a portare a casa questo risultato".
Come ti trovi con i compagni di reparto?—
"Devo dire che siamo tanti e tutti di ottimo livello, da Davis a Bayo passando per Zaniolo e Gueye. L'importante è che riusciamo a coesistere e dare una mano al tecnico per conquistare il risultato finale".
