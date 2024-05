Lecce-Udinese 0-2 | Il commento finale: una vittoria che cambia tutto!

Il Lecce parte nettamente meglio, con l'Udinese che risulta addirittura un po' contratta ed al di sotto delle aspettative. Il team di Cannavaro si sblocca attorno al quarto d'ora quando inizia a prendere il pallino del gioco e soprattutto a trovare spazi davvero invitanti. La prima chance è su punizione per Lazar Samardzic, con il serbo che la mette fuori di qualche cm (complice la deviazione). La seconda occasione arriva sul calcio d'angolo successivo, Kristensen sottoporta, però, non riesce a metterla alle spalle di Falcone ma spara alle stelle. Al 25esimo arriva la terza folata delle zebrette, con Success che al limite dell'area scarica una mina che finisce di poco a lato. L'Udinese non molla la spinta ed al trentesimo dalla distanza è il turno di Nehuen Perez, palla di poco a lato. Al trentaseiesimo arriva finalmente la rete del vantaggio. Palla al bacio di Martin Payero e Lorenzo Lucca che trasforma con un ottimo colpo di testa. Nel finale di frazione i bianconeri mantengono il vantaggio e cercano di far male con le ripartenze. Non perdere il commento della ripresa <<<