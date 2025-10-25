Udinese 3-2 Lecce | Di Francesco: “Zaniolo patrimonio del nostro calcio”

Terminata la sfida di campionato tra l'Udinese e il Lecce. Ecco le dichiarazioni del tecnico Eusebio Di Francesco alla fine della sfida

Lorenzo Focolari Redattore 25 ottobre - 17:52

Una vittoria che pesa tantissimo per la squadra di mister Kosta Runjaic. Il coach tedesco toglie ogni dubbio dall'ottimo lavoro che la squadra sta facendo nel corso delle ultime settimane. Passiamo, però, al commento di chi è uscito sconfitto dal campo, ecco le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco.

Il commento sul match — "Una partita complessa, con una squadra che ha approcciato molto meglio di noi la partita principalmente per demerito nostro. C'è stata anche qualche decisione arbitrale che mi ha fatto storcere il naso, ma non ho intenzione di spostare l'attenzione. Peccato anche per il 3-1 in contropiede perché N'Dri ha dato dimostrazione che la rete può arrivare anche all'ultimo secondo".

Il pensiero su Zaniolo — "Io ho fatto esordire Nicolò e sono molto contento che alla fine della gara mi sia venuto a salutare. Non dimentichiamoci mai che questo è uno dei calciatori più importanti del nostro calcio un vero e proprio Patrimonio. Spero possa tornare sui suoi ritmi il prima possibile".

Restando sulla sfida di campionato, ecco tutti i voti assegnati al termine dei novanta minuti di gioco. Le pagelle di Udinese-Lecce <<<